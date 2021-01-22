Zarif: ABD, İran’ın BM’ye olan borcunu ödemeye engel oldu

Zarif, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın BM Genel Kuruluna oyunun askıya alınmasının tek nedeninin bor olduğunu belirterek, ‘’ Hükümet borcun ödenmesi için bir kaynak belirtti fakat ABD bu ödemenin gerçekleşmesine engel oldu. ‘’ dedi.

İran’ın BM’ye 16 milyon dolar ödemesi gerektiğini belirten Zarif, bu paranın ödenmesi için de Güney Kore’deki kaynaklar belirtildi fakat ABD bunun ödenmesine engel oldu.

Zarif, İran’ın Güney Kore’de bulunan kaynaklarının ne kadar olduğuna dair soruya karşılık bundan bilgisi olmadığını ve esasen bu meselenin dışişleri bakanlığı sorumluluğunda olmadığını, bakanlığın sorumluluğunun Merkez Bankası ve diğer kurumların işlerinin kolaylaştırılması olduğunu söyledi.

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2012