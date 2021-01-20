Trump'ın dört yıllık kara lekesini silin

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, 'Trump'ın kara defteri bugün sonsuza kadar kapanacak. Amerika'nın siyasi izolasyonu Trump'ın mirasından kaynaklanıyor. Amerika siyasette yalnız kaldı. Filistin'e karşı çalışırken yalnız kaldı ve dünyanın çoğunluğu ona karşı çıktı ve onunla savaştı. Nükleer Anlaşma'nın karşısında tek başına durdu. Uluslararası organizasyonlarda yalnız kaldı' diye konuştu.

Dünyanın ABD'nin imzasına ve taahhüdüne güvenini kaybettiğini dile getiren Ruhani, 'Tarihte ABD Başkanı'nın açıkça bir ülkenin büyük askeri komutanına konuk olduğu diğer bir ülkede suikast uyguladığını ve bunun emrini bizzat verdiğini itiraf ettiği görülmedi. Yani tarihte bir ahmak teröristi gördük. Devlet terörü Beyaz Saray'ı alnından vurdu ve bunu Trump yaptı' ifadesini kullandı.

Topun bugün Washington'da olduğunu vurgulayan Ruhani, 'Eğer yükümlülüklerini yerine getirirlerse, biz de yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Trump öldü ve Nükleer Anlaşma hayatta kaldı. Tüm çabaları bu anlaşmayı yok etmekti. Bunu Suudi ve İsrailli aşırılık yanlıları istiyordu. Nükleer Anlaşma bugün yaşıyor ve dünden daha iyi durumda' diye ekledi.

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