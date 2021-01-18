Tahti Reaçi: Biden hükümeti ile ilgili yargıya varmak için acelemiz yoktur

Tahti Revançi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’dan New York’a vardığını söyledi.

ABD seçilmiş Başkanı Biden’in ve diğer üst düzey yetkililerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmek istedikleri sözlerine değinerek, ‘’ Biden, Trump’ın insanlık dışı azami baskı politikasını bir kenara bırakarak, ambargoların tamamını ortadan kaldırarak, vaatlerine bağlı kalacak mı? Bu konuda yargıya varmak için acelemiz yoktur. ‘’ dedi.

Tahtı Revançı, IRNA’ya yaptığı ziyarette , 'ABD dış politikasındaki mevcut ekip yaptırımlara bağımlı ve arada bir yaptırım ilan ediyorlar. Elbette bu yaptırımlar yeni değil ama yeni yaptırımlar yaratıyor ya da listeye ekliyor gibi görünmeye çalışıyorlar' dieye belirtti.

"Yaptırım bağımlılığına ek olarak, ilgisiz sözlere bağımlılığın ve itibarsızlaştırmanın mevcut ABD dış politikasının bir parçası olduğunu dile getiren Tahtı Revançı, 'Biden'ın başkanlık görevine gelmesi ve Nükleer Anlaşma'ya dönme sözüyle, iki ülke arasındaki ilişkileri yönetme ve gerilimi hafifletme umutları arttı, ancak seçimi kazandıklarından önce ve sonra olumlu açıklamalarda bulunsalar da bu olumlu sözlere pek bel bağlayamayız. Bu görüşmeler işlevsel hale geldiğinde güvenilebilir' ifadesini kullandı.

Biden'in Nükleer Anlaşma hakkında ne yapması gerektiğine bağlı olarak bir karar vereceklerini ve karşılıklı yanıt vereceklerini dile getiren Tahtı Revançı, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya geri dönmesi gerektiği defalarca söylendi ve bu geri dönüşün eksiksiz ve önkoşulsuz, yani Nükleer Anlaşma ile alakalı alakasız konuları gündeme getirmek istemeden yapılması gerekiyor' diye ekledi.

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2012