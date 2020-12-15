Fahrizade suikastı Biden'in Nükleer Anlaşma'ya dönmesini engellemek için yapıldı

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Planlama Ofisi'nde eski bir ulusal güvenlik müdür yardımcısı olan Frank Van Hippel, Salı günü İRNA ile yaptığı röportajda, Trump'ın azami baskı yoluyla İran ile daha iyi bir anlaşmaya varmak istediğini ancak başarısız olduğunu ifade ederek, 'Biden da İran'la daha iyi bir anlaşma arıyor, ancak mevcut Nükleer Anlaşma temelinde ilerlemek istiyor' dedi.

Biden ile Trump arasındaki farkın bu olduğuna dikkati çeken Van Hippel, Trump'ın tüm çabalarının Nükleer Anlaşma'nın hayatta kalmasını imkansız hale getirmeye dönük olduğuna işaret ederek, 'O Nükleer Anlaşma'ya dönüşü karmaşık hale getirmek için nükleer olmayan konular da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uyguladı. Trump yönetimi, terörizm ve diğer isimler altında ambargoları devreye sokarak Biden'in Nükleer Anlaşma'ya dönmesini zorlaştırmıştır' diye belirtti.

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden çeşitli açıklamalarda Nükleer Anlaşma'ya dönmeye hazır olduğunu ifade etmiştir.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, tüm tarafların 2017 şartlarına dönmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın yükümlülüklerine döneceğini vurgulamıştır.

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