Önde gelen ABD'li nükleer uzmanı: Biden, Nükleer Anlaşma'ya derhal geri dönmeyi planlıyor

İRNA'ya röportaj veren Walsh, Biden'in petrol, bankacılık ve insani ve siyasi konularda yaptırımları hafifletmesinin olumlu etkiler bırakacağını kaydederek, 'Yaptırımların ve diğer önlemlerin hafifletilmesi iyi gelişmelere sepep olur diye düşünüyorum' dedi.

'İran'ın Nükleer Programı: Sebepler, Sonuçlar ve Seçenekler' kitabının yazarı da olan Walsh, 'ABD Kongresi'nin yaptırım uyguladığını varsayarsak bile, Başkanın bunları kendi takdirine bağlı olarak askıya alması için bir istisna olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma dışında bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Alman Dışişleri Bakanı'nın son pozisyonları hakkındaki görüşü sorulan Walsh, bu durumun çok önemli olmadığını ifade ederek, 'Avrupalılar arasında farklı sesler duyuluyor ve bu ülkelerde bile farklı görüşler ifade ediliyor. Genel olarak bu pozisyonun çok ciddiye alınması gerektiğini düşünmüyorum. Büyük resime bakıldığında Avrupalılar, Çin, Rusya ve İran'ın Nükleer Anlaşma'ya bağlı kaldıklarını ve anlaşmayı yaşatmaya çalıştıklarını görebiliyoruz. Biden ayrıca Nükleer Anlaşma'ya girmek istediğine dair net bir mesaj göndermiştir diye ekledi.

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