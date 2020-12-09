Fransız diplomat: Biden hükümetinin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmasını umuyorum

İRNA'ya özel röportaj veren François Nicoullaud, yeni ABD yönetiminin yaptırımları kaldırmaya yönelik eyleminin çok hızlı ve koşulsuz yapılabileceğini ve atılacak iyi adımlar için uygun bir ortam sağlayabileceğini belirterek, Avrupalıların Nükleer Anlaşma ile ilgili tavrı hakkında, 'Avrupa hükümetleri Nükleer Anlaşma'nın çıkarlarını korumada açıkça kararlı; Ancak, Donald Trump'ın agresif politikaları karşısında bu iradenin zayıf kaldığı kabul edilmelidir' diye konuştu.

İran'ın tüm baskılara ve dayatılan ekonomik savaşa rağmen son 40 yılda ayakta kalmasının ve istikrarının gerekçesine işaret eden Nicoullaud, 'Batı medyasının İran ile ilgili tahminlerinin tersine bana göre, İran Devrim'den 40 yıl geçmesine karşın hala ayakta. Bunun birinci nedeni, İranlıların büyük çoğunluğunun Devrim'i korumak istemesidir. Diğer bir neden de İran İslam Cumhuriyeti Devleti'nin Pehlevi rejimi sırasında meydana gelen hataları tekrar etmemesidir' ifdesini kullandı.

İran kültürü ve bilgisiyle tanıştığını da dile egtiren Nicoullaud, 'İranlıların çok yüksek eğitim düzeyine ve çok özgün kültürüne bakarsak, İran'ın çok geniş bir gelişme potansiyeline sahip olduğu açıktır; Ancak, olağanüstü potansiyelleri savaş, yabancı baskılar, yaptırımlar vb. gibi elverişsiz koşullar nedeniyle tam olarak gelişmemiştir' diye ekledi.

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