General Bakıri: ABD'nin B-52 bombardıman uçaklarının bölgede uçuşunun operasyonel değeri yok

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Bakıri, bölgedeki son ABD hareketleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin iki B-52 bombardıman uçağının bölgeye gelişinin ve geri dönüşünün önemli bir operasyonel değeri olmadığını belirten General Bakıri, 'Geçen ay içinde, ABD uçak gemisi, ve helikopter taşıyıcı gemisi ile Georgia denizaltısı, Fars Körfezi bölgesini terk etti ve İran kıyılarının bin kilometre açıklarında konuşlanmıştır' dedi.

Düşmanın güç gösterisi olarak adlandırılan bir dizi eyleminin İran'ın savunma gücünden korktuklarını gösterdiğini ifade eden General Bakıri, 'İran Silahlı Kuvvetlerinin hazır olması nedeniyle düşman, hiçbir şey yapamayacağını biliyor. Tüm bu tehditlere cevap vermeye tam olarak hazırız ve güçlerimiz zirvededir' diye belirtti.

Silahlı Kuvvetlerin son tatbikatlarına da değinen General Bakıri, 'Son 20 günde kara, deniz, savunma, insansız hava araçları ve füze üzerinde 10'dan fazla operasyonel tatbikat yaptık ve yine yapacağız. Önümüzdeki günlerde kara tatbikatı da yapacağız. Silahlı Kuvvetlerin ülkemizin güvenlik ve milli çıkarlarını savunmaya hazır olduğu açıktır ve bu hazırlık her zaman olduğu gibi devam edecek' diye ekledi.

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