Batı'nın Nükleer Anlaşma'ya karşı siyasi jesti: INSTEX

INSTEX, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden 9 ay sonra Şubat 2019'da Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından kurulan ve İran ile dolar dışı ticareti kolaylaştırmaya dönük özel bir finansal araçtır.

Geçtiğimiz iki yılda, bu mekanizmanın eksiklikleri giderek daha belirgin hale geldi ve Avrupalı ​​şirketlerin, Trump yönetiminin yaptırımlarından korktuğu için bu mekanizmayı kullanmakta isteksiz olduğu ortaya çıktı. Avrupa hükümetleri de ABD yaptırımlarını öne çıkardı.

Almanya-İran Ticaret Odası'nın eski başkanı Michael Tokas, INSTEX'in İran ile ticari ilişkilerde etkili bir rol oynamadığına ve oynamayacağına inanıyor.

Tokas İRNA'ya verdiği demeçte, 'Geleceğe olumlu bir bakış açısı ve İran'a karşı yaptırımların kaldırılmasıyla, bu mekanizma kapatılabilir çünkü bu bir para kaybıdır' diye belirtti.

Artık INSTEX'in ölüyor gibi görünüğü bugünlerde bir Alman Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yeni ve gerçek dışı bir iddiada bulunarak İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tuttu. Bu arada İran Merkez Bankası, resmi Twitter hesabındaki iddiaları reddetti: "Instex kanalı Borjam'ı kurtarmak için tasarlandı, ancak Avrupa ülkeleri ulusal ve bağımsız ekonomik güçlerini kullanma cesaretine sahip olmadıkları için işe yaramadı. .

