INSTEX'in faaliyete başlaması olumlu ama yetersiz

Fransa hükümeti ile halkına korona ile mücadelede başsağlığı dileğinde bulunan Ruhani, 'Bütün ülke ve devletler, iş birliği olmadan ve birbirinin tecrübelerindne yararlanmaksızın bu kritik koşulları atlatamayacağını bilmeli' ifadesini kullandı.

İran'ın ambargo altında korona ile mücale etmesinin diğer ülkelere kıyasla daha zor olduğunu ifade eden Ruhani, 'ABD yönetimi İran'a karşı yasa dışı yaptırımlar uygulayarak uluslararası kuralları ayaklar altın almış ve bu koşullarda bile Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005 yılında onayladığı sağlık kurallarını çiğnemektedir' diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in koronanın yayıldığı bugünlerde ülkeler arasında barışın sağlanması için başlattığı girişime sıcak baktıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Umarız bu konu İran aleyhinde var olan ekonomik savaşı da kapsar. Dost ülkelerin bu koşullarda tek taraflı ve insafzıcda ambargoların kaldırılması için ABD'yi baskı yapmasını bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların kaldırıldığı takdirde Nükleer Anlaşma'daki tüm taahhütlerine yerinden dönmeye hazır olduklarının altını çizen Ruhani, 'Yaptırımların kaldırılması ve AB'nin taahhütlerini ifa etmesi bir zorunluluktur ve bu özel koşullarda da daha fazla önem kazanmıştır' açıklamasında bulundu.

Bölgede kalıcı brış ve istikrardan yana olduklarına dikkati çeken Ruhani, ABD'nin Irak'taki hareketlerini tehlikeli ve bu ülke ve bölgenin güvenliğine zarar verici olarak gördüklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Dünya zor günlerden geçiyor ve bütün ülkelerin iş birkiği ile bu zor koşulları atlatmasını umuyoruz' dedi.

Fransa'nın İran'la tam kapsamlı iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, INSTEX'in faaliyete başlamasını olumlu bulduklarını ve bu mekanizmayı kullanarak, AB ile İran mali iş birliğinin daha kolay yapılmasını umduklarını bildirdi.

İran'ın bölgesel gelişmelerdeki olumlu ve yapıcı rolüne değinen Macron, Fransa ile İran arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin gelişmesi gerektiğini vurgulayarak bunun bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.