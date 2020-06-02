AB, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmeli

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Ruhani, Nükleer Anlaşma'nın BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı ile onaylandığına işaret ederek, 'ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi, BMGK kararı, uluslararası kurallar, siyasi örf ve bütün ahlali taahhütlere karşıydı' diye konutşu.

Amerikalıların hiçbir aşamada iyi niyet göstermediklerini ifade eden Ruhani, 'ABD yetkilileri acımasızca yaptırımlar uygulayarak ve zor korona koşullarında İran'a ilaç ve temel maddelerin taşınmasını engelleyerek, 83 milyon İran vatandaşını rehine almışlar' değerlendirmesinde bulundu.

AB tarafından INSTEX mekanizması ile İsvişçre tarafından bir mali kanalın oluşturulduğuna işaret eden Ruhani, 'Maalesef bu mali kanallar, henüz etkin konuma gelememiş ve AB de bu mali kanalların daha aktif hale gelmesi için harekete geçmelidir' diye belirtti.

İran-Finlandiya ikili ilişkilerinin dostça olduğunun altını çizen Ruhani, 'İki ülke ekonomik ve ticari alanlar ve petrol, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında yatırım konusunda ilişkilerini geliştirmek için iiy kapasitelere sahipler ve biz bu kapasitelerin en azami şekilde kullanılması adına elimizden geleni yapmalıyız' diye ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın korona ile mücadedeki başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran-Finlandiya ilişkilerinin derinleştirilmesi gerektiğini kaydederek, iki ülkenin eskiden ebri iyi ilişkiler içinde olduğunu ve bunun her geçen gün daha da iyi bir düzeye gelmesini umduklarını söyledi.