Rusya, INSTEX çerçevesinde ambargo uygulanan mallarla ilgili işlem yapılmasını istedi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Olyanov, bu sistemden başarılı şekilde İran’a sağlık ürünlerinin gönderildiğini tebrik etti ve sistemin geçen sene yazın kurulduğunu fakat şimdi faaliyete başladığını söyledi.

OIyanov, Amerika’nın ambargolarının ortadan kalkmasına işaretle, INSTEX’in ambargo kapsamındaki mallarla ilgili işlemler görmesi gerektiğini söyledi.

INSTEX sisteminin AB dışı ülkeleri de kapsaması gerektiğini ifade eden Olyanov bunun insani mülahazalarla yapılmasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı AB Özel Mali Mekanizması (INSTEX) çerçevesinde İran ile ilk mali işlemin gerçekleştiğini teyit etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Berin, Paris ve Londra’nın İran’a bazı tıbbi teçhizat gönderilmesi işleminin INSTEX çerçevesinde yapılmasını başarı işle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Açıklamada, INSTEX ve İran muadilinin daha fazla işlemler için işbirliği yapmaları temennisinde bulunuldu.

INSTEX olarak adlandırılan AB’nin Özel Maki Mekanizması, Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından resmi olarak İran ile mali mübadele için kurulmuştur.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları aşmak için faaliyet gösteren INSTEX ambargolara rağmen İran ile ticaretin kolaylaştırılması için faaliyet göstereceği belirtilmektedir.

INSTEX kurumu Fransa'da tescil edildi ve bir Alman bankacı Per Fischer tarafından yönetilecek. Şirkete ortak olan Almanya, Fransa ve İngiltere gelecekte diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu projeye katılmasını ümit ediyor.

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2012