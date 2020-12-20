INSTEX etkinliğini kanıtlamalıdır

BM Güvenlik Konseyi dönem Başkanı olan Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Jerry Matgiela ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres' mektup yazan Taht-ı Revançı, BMGK 2231 sayılı kararı ile ilgili BM Genel Sekreteri'nin 10. raporuna ilişkin İran'ın duruşunu açıkladı.

2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasının ardından kabul edilen BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin bu kararın uygulanması ile ilgili her 6 ayda bir, Güvenlik Konseyi'ne bir rapor sunması gerekiyor. Toplantı Salı günü yapılması planlanıyor.

Washington'un Nükleer Anlaşma'yı büyük ölçüde ihlal ettiğini dile getiren Taht-ı Revançı, İran'ın bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmasını, anlaşmanın diğer taraflarca ihlal edilmesinin zorlayıcı bir sonucu ve İran'ın BM Güvenlik Konseyi'ndeki haklarına uygun olarak yapıldığını söyledi.

Avrupa ülkelerinin Nükleer Anlaşma'da İran ile öngörülen ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi ve INSTEX mekanizmasının kurulmasını sağlama vaadine değinen Taht-ı Revançı, bu mekanizmanın 2 yılın ardından etkinliğini kanıtlaması gerektiğinin altını çizdi.

Şehit Muhsin Fahrizade suikastına da değinen İranlı yetkili, "Bu konunun bu raporda bu şekilde dile getirilmesi asla yeterli değildir. Bu suikast, geçen yıl General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikast ile birlikte, apaçık kınanması gereken açık ve terör cinayetleridir' dedi.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Irak Haşdi Şabi'nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis, sekiz kişi ile birlikte, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle suikasta kurban giderek şehit oldular.

Öte yandan İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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