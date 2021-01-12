İran Savunma Bakanı, ülkenin stratejik silahlarının tasarım ve üretim kalitesinin arttığını söyledi

Emperyalist düzenin uğursuz hedeflerine ulaşmak için tüm araç ve imkanlarını kullandığını ve bu doğrultuda dayatılan savaşı, acımasız yaptırımları ve nihayet ülkemiz bilim adamlarının öldürülmesini hedef olarak seçtiğini dile getiren General Hatemi, düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'nin durdurulmasına yönelik tüm taktik ve komplolarının başarısız olduğunu belirterek, 'Onların İran'ı yaptırımlar ve füze programlarını azaltmaktan hedefi, İran İslam Cumhuriyeti'nin gücünü azaltmak dahil çeşitli ekonomik ve askeri boyutlarda ülkemizi zayıf düşürmek ve nihayeti teslim almaktır' diye bekirtti.

General Hatemi, 'Düşmanlar önümüzde duruyor ve İranlılara terörist diyor. Bu nedenle bu adaletsiz atmosfer ve mantıkta her geçen gün güçlenmek zorundayız, çünkü onlar güç dilinden başka herhangi bir dilden anlamıyorlar' diye ekledi.

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