Devim Muhafızlar Deniz Kuvvetlerinin yer altı füze kenti görücüye çıktı

Devrim Muhafızlar Genel Komutanı General Hüseyin Selami, Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri’nin katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamada, ‘’ Bizim ülkenin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve İslam İnkılabı başarılarını korumadaki mantığımız daha güçlü olmaktır. ‘’ dedi.

İran düşmanlarının İran’ın mantığını kabul etmediklerini ifade eden General Selami, onların dayandığı noktanın güç mantığı olduğunu ve bundan dolayı düşmanların iradesi ve programları karşısında önleyici savunma gücünden başka bir yol olmadığını söylei.

Bu tesisin Devrim Muhafızlarının stratejik füzelerinin saklama tesislerinden biri olduğunu ifade eden General Selami, füzelerin uzunluğunun kilometreler olduğunu ve deniz kuvvetlerinin yerli güc dayalı kendine yeter konumda olduğunu söyledi.

General Selami, füzelerin yüzlerce km menzille nokta vuruşu yapabildiğini ve elektronik savaş teçhizatı geçebilme yeteneklerine sahip olduklarını söyledi.

Geeral Selami, deniz kuvvetlerinin çeşitli teçhizatların yanında deniz-deniz, kara-deniz, sahil-deniz füzelere sahip olduğunu söyledi.

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2012