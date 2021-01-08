Ayetullah Hamenei: Batı dünyası İran aleyhindeki zalimce ambargoları durdursun

Kum halkının İslam İnkılabı dönemindeki kıyamının yıldönümünde bir televizyon konuşması yapan Ayetullah Hamenei, ABD’nin her zaman İran, Irak, Suriye ve Lübnan gibi bölge ülkelerinde istikrarsızlık yaratmak istediğini söyledi.

Ayetullah Hameneri, İran’ın bölgedeki varlığı ile bunun istikrar yarattığını ve İran’ın bölgedeki dostlarını güçlendirmek için olduğunu söyledi.

İran’ın savunma gücüne değinen İslam İnkılabı Rehberi, ‘’ İran’ın bugünkü savunma gücü düşmanları askeri hesaplarında İran’ın üstünlüklerini hesaba katmaya mecbur bırakmaktadır. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve ABD’nin KOEP’e dönmesi ile ilgili, ‘’ Bizim Amerika’nın KOEP’e dönmesi için ısrarcı ve aceleci değiliz, bizim esas ve mantıklı isteğimiz Avrupa ve Amerika’nın ambargoları kaldırmasıdır. Eğer ambargolar kaldırılırsa ABD’nin dönüşü anlam kazanacaktır, ambargolar kalkmadığı durumda ABD’nin KOEP’e dönmesi bizim zararımıza bile olabilir. ‘’ dedi.

Amerika’nın mevcut durumuna değinen Ayetullah Hamenei, ‘’ Büyük put Amerika’nın bugünkü halini görüyorsunuz, bu onların demokrasi, seçim ve insan hakları rezilliğidir, aralıklarla bir zenciyi nedensiz katlediyıorlar ve katile dokunulmuyor. ABD değerler dünyada alay konusu olmuştur. Felç ekonomilerinden dolayı milyonlarca aç ve işsiz vardır. Bazılarını hala ABD’nin kıbleleri ve umutları olması hayret vericidir. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Bazıları ABD ile işbirliği yapıp, barışıp dost olsak ülkenin cenete döneceğini düşünüyorlar, ABD ile birlikte olan bölge ülkelerin durumuna bakınız, ABD, İslam İnıkabı zamanında ve Kum olayları sonrası İran’daki sultası peşindedir. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ABD ve İngiliz korona aşılarının İran’a girişinin yasak olduğunu belirterek, ‘’ Eğer Amerikalılar aşı üretebilselerdi bu kadar korona vakası ile karşılaşmazlardı, biz onlara güvenmiyoruz. Onlar bazen aşıları başka ülkeler üzerinde denemek isterler, ben Fransa ile ilgili de iyimser değilim zira bize gönderilenn kanlarda hastalık vardı. ‘’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi şehit Süleymani ve şehit Ebu Mehdi El Mühendis’in şehadet yıldönümlerine değinerek, ‘’ Sevgili halka Şehit Süleytmani’nin yıldönümünde yarattıkları hamasetten dolayı teşekkkür ediyorum, bu hamaset ülke ve millete yeni bir ruh vermiştir. ‘’ dedi.

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2012