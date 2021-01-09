10 Oca 2021 03:24
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Tebriz Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuş sayısı arttı

Tebriz Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuş sayısı arttı

Tabriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Havalimanları Kurumu Genel Müdürü Ramin Azeri, Tebriz-İstanbul uçuşlarının sefer sayısının arttığını söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte konuşan Azeri, 'Tebriz-İstanbul güzergahında her hafta Meraj, Türk Hava Yolları ve Ata Havayolları ile 10 uçuş gerçekleştiriliyor. Bu uçuşlara ek olarak, Ata Havayolları'nın MD uçaklarıyla her hafta Perşembe günleri 6601 sefer sayılı Tebriz-İstanbul güzergahında (İran saatiyle) saat 15: 00'da ve İstanbul'dan Tebriz'e 6602 sefer sayılı bu güzergahtaki uçuşları aynı gün 18: 00'de (İran saati) yapılmaktadır' dedi.

Tebriz Uluslararasu Şehit Medeni Havalimanı, yolcu ve kargo taşımacılığı için yurt içi ve yurt dışı uçuşları kabul etmek için havalimanı, navigasyon ve havacılık hizmetleri sağlama misyonu ile 1950 yılında Tebriz şehrinin kuzeybatısında  kuruldu ve 24 saat aktiftir.

Sınır ve uluslararası hava koridorlarında yer alması nedeniyle iç ve dış hat uçuşlarına, özellikle dış hat uçuşları menşeli ve AB üyesi ülkelerden Asya ülkelerine navigasyon, radar ve havacılık hizmetleri vermektedir.

Korona virüsü salgınından önce havalimanında günde ortalama 45 iç hat ve 6 dış hat uçuş gerçekleşmekteydi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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