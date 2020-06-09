Tebriz'den İran vatandaşlarını Türkiye'den yurda döndürmek için 9 özel uçuş

İRNA’ya konuşan Azeri, 'Bu bağlamda sevgili yurttaşlarımızı İstanbul'dan Tebriz'e döndürmek için 10 Haziran Çarşamba günü saat 9: 00'da (İran saati), Ata Havayolları'nın 6602 sefer sayılı uçuşu, A320 uçağı ile yapılacak' dedi.

Azeri ayrıca 'Tebriz Şehit Medeni Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele için önleyici tedbirlerin alınması nedeniyle, yapılacak bu uçuştaki yolcuların sağlık taramasından geçirilme işlemi havalimanının içinde yapılacak' diye ekledi.

Tebriz Uluslararası Şehit Medeni Havaalanı, İran'ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in kuzeybatısında bulunuyor. Havalimanı İran'ın önde gelen kalabalık havaalanlarından biridir. 420 hektarlık bir alana kurulu bu havalimanı, Avrupa ve Orta Doğu'ya giden uçakların kullandığı hava sahasında önemli bir yer tutumaktadır..

Halen bu havalimanında her gün 45 yurt içi ve 6 yurt dışı uçuş gerçekleştirilmektedir.