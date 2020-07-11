Tebriz-İstanbul arasında ek seferler yapılacak

İRNA'ya açıklama yapan Azeri, 'Tebriz-İstanbul arası 15 Temmuz Çarşmaba günü saat 15'te Ata Havayolları'na ait A320 nolu uçakla 6601 sefer sayılı uçuş düzenlenecek. 6602 sefer sayılı uçuşlar da aynı gün saat 17'de İstanbul-Tebriz uçuşu yapılacak' dedi.

Geçtiğimiz Pazar gününden beri Tebriz-İstanbul arası Meraj Havayolları şirketinin uçuşlara başladığını kaydeden Azeri, bu uçuşun her hafta Pazar günü Tebriz Şehit Medeni Havalimanı'ndan İstanbu Havalimanı'na yapılmaya başladığını bildirdi.

Azeri ayrıca korona salgını nedeniyle 26 Şubat'ta Tebriz-İstanbul uçak seferlerinin durdurulduğunu sözlerine ekledi.

Tebriz Uluslararası Şehit Medeni Havaalanı, İran'ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in kuzeybatısında bulunuyor. Havalimanı İran'ın önde gelen kalabalık havaalanlarından biridir. 420 hektarlık bir alana kurulu bu havalimanı, Avrupa ve Orta Doğu'ya giden uçakların kullandığı hava sahasında önemli bir yer tutumaktadır..

Halen bu havalimanında her gün 45 yurt içi ve 6 yurt dışı uçuş gerçekleştirilmektedir