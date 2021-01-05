5 Oca 2021 10:18
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News Code: 84174309
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Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü:

Fordo tesislerinde %20 uranyum zenginleştirme işlemi başladı

Fordo tesislerinde %20 uranyum zenginleştirme işlemi başladı

Tahran, İRNA - İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Fordo tesislerinde %20 uranyum zenginleştirmeye başlandığını duyurdu.

İran Devlet Televizyonu'na konuşan Kemalvendi, 'Fordo zenginleştirme tesislerinde %20 oranında uranyum zenginleştirme başladı ve istikrarlı bir seviyeye ulaştı' dedi.

Bu önemli konuya adanmış iki tesiste %20 oranında uranyum zenginleştirmenin devam ettiğini dile getiren Kemalvendi, bu olayın yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik bir eylemin uygulanması doğrultusunda olduğunu belirterek, 'Bu eylem İran halkının haklarını korumak için atıldı ve bu gelişme 12 saatte tamamlandı' diye kaydetti.

Kemalvendi, '2010'da %20 yakıt ürettik ve gelişen bu kapasite yeni değil. Kolayca %20'nin üzerinde uranyum zenginleştirme yeteneğine sahibiz ve bunu araştırıyoruz' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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