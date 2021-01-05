Fordo tesislerinde %20 uranyum zenginleştirme işlemi başladı

İran Devlet Televizyonu'na konuşan Kemalvendi, 'Fordo zenginleştirme tesislerinde %20 oranında uranyum zenginleştirme başladı ve istikrarlı bir seviyeye ulaştı' dedi.

Bu önemli konuya adanmış iki tesiste %20 oranında uranyum zenginleştirmenin devam ettiğini dile getiren Kemalvendi, bu olayın yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik bir eylemin uygulanması doğrultusunda olduğunu belirterek, 'Bu eylem İran halkının haklarını korumak için atıldı ve bu gelişme 12 saatte tamamlandı' diye kaydetti.

Kemalvendi, '2010'da %20 yakıt ürettik ve gelişen bu kapasite yeni değil. Kolayca %20'nin üzerinde uranyum zenginleştirme yeteneğine sahibiz ve bunu araştırıyoruz' diye ekledi.

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