2 Oca 2021 11:36
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News Code: 84170258
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İran, UAEK'ya yüzde 20 uranyum zenginleşme hakkında bir mektup yazdı

İran, UAEK'ya yüzde 20 uranyum zenginleşme hakkında bir mektup yazdı

Tahran, İRNA- Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın UAEK'ya %20 zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili mektup gönderdiğini ve bunun için Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatını beklediklerini söyledi.

Katıldığı bir televizyon kanalındaki programda açıklamalarda bulunan Salihi, %20 zenginleştirilmiş uranyum üretiminin başladığına değinerek, 'Viyana'daki İran temsilcisine UAEK'ya ulaştırılmak üzere bir mektup göndererek UAEK denetçilerinin mühürlenmeyi kaldırmalarını itedik. UAEK denetiminde yakın bir gelecekte uranyum gaz kapsülünü değiştirmek zorundayız' dedi.

Salihi, 'Biz devletin hizmetçisiyiz elimiz tetikte. Komutan emri vermelidir. Çok hızlı işe başlayabiliriz.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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