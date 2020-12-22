Zarif: Üç Avrupa ülkesi Nükleer Anlaşma yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etti

Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, Nükleer Anlaşma üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında ele alınan çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Zarif mesajında ​​Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmede şunların tartışıldığını belirtti:

'1- Nükleer Anlaşma'yı kurtarmak için üç Avrupa devletine veriln son tarih, 2. 2014-2019 arası İran ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret verileri, üç Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini ihlal ettiğini kanıtladı, 3. Üç Avrupa ülkesi, İranlılara ABD ile telafisi mümkün olmayan zararlara ortaklar.'

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yükümlülüklerini belirli bir süre içinde yerine getirmekleri için Zarif, 'Nükleer Anlaşma'nın takvimi bu anlaşmanın ayrılmaz parçasıdır ve yeniden görüşme imkansızdır. Bölgemizdeki kriz ve silah yarışlarının birçoğu ABD ve 3 Avrupa ülkesinden kaynaklıdır' ifadesini kullandı.

Demokrasilerin İran'dan parlamentonun verdiği kararın ihlal etmesini isteyemeyeceğini kaydeden Zarif, 'Herkes Nükleer Anlaşma'ya dönmelidir. ABD ve üç Avrupa ülkesi görevlerini yerine getirdiğinde, İran, ABD'nin yasadışı geri çekilmesine (ve üç Avrupa ülkesinin anlaşmasının açık bir şekilde ihlal edilmesine) cevaben alınan önlemleri derhal tersine çevirecektir. İranlılar yaptırımların kalktığını hissetmeli' diye ekledi.

Nükleer Anlaşma'ya üye ülkelerin dışişleri bakanları düzenledikleri sanal toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, BMGK 2231 sayılı kararın hala bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, 'Bakanlar, ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya geri dönme olasılığını değerlendirdiler ve bu konuyu olumlu bir bakış ve ortak bir çabayla ele almaya hazır olduklarını bildirdiler' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nükleer Anlaşma'ya üye devletlerin dışişleri bakanları Kapsamlı Ortak Eylem Planı hakkında ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, 'Nükleer Anlaşma üyesi üç Avrupa ülkesi Dışişleri Bakanları+ 2 diğer ülke (Çin , Fransa, Rusya Federasyonu, İngiltere, Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) ve İran Dışişleri Bakanları Toplantısı, 21 Aralık 2020 günü sanal olarak Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'in başkanlığında düzenlendi' denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yr verildi:

UAEK Yönetim Kurulu üyelerinin anlaşmaya olan bağlılıklarını tekrar teyit ettikleri ve bunu yapma taahhütlerini tekrar onayladıkları kaydedildi. Katılımcılar, Nükleer Anlaşma'nın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanması için devam eden ihtiyacı tartıştılar ve nükleer silahların yayılmasını önleme ve yaptırımları kaldırma taahhütleri dahil olmak üzere anlaşmanın uygulanmasının mevcut zorluklarını ele aldılar.

Bakanlar UAEK'nin apsamındaki nükleer silahların yayılmasının önlenmesi taahhütlerini izlemek ve doğrulamak için BM Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirilen tek bağımsız ve tarafsız uluslararası organ olarak rolünün önemini vurguladılar. Ayrıca UAEK ile iyi niyetle işbirliğine devam etmenin önemini belirttiler.

Dışişleri Bakanları, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararınca da onaylanan Nükleer Anlaşma'nın küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin kilit bir unsuru olmaya devam ettiğini ve barışta çok taraflı diplomasinin önemli bir başarısı olduğunu kaydetti. Bu anlaşma bölgesel ve uluslararası güvenlik için bir rol oynar.

Bakanlar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden duydukları derin üzüntüyü yinelediler ve kararın hala tamamen bağlayıcı olduğunu vurguladılar.

Bakanların Nükleer Anlaşma'nın tüm taraflarca tam olarak uygulanmasını sağlamak için görüşmelere devam etme kararı aldıkları belirtildi. Ayrıca bu anlaşmaya olası bir ABD dönüşünü değerlendirerek, bu sorunu çözmeye hazır olmalarına olumlu baktıklarını ifade ettiler.'

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