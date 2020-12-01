Hükümeti Sözcüsü: Ayda 250 ila 300 kilogram uranyum zenginleştiriyoruz

Düzenlediği basın toplantısınd konuşan Rabii, bu miktarın yaklaşık olarak ülkenin Nükleer Anlaşma öncesi üretim kapasitesine eşit olduğunu söylei.

Nükleer bilimcisi Şehit Fahrizade'ye düzenlenen suikaste değinen Rabii, 'Teröristler kesinlikle hedeflerine ulaşamayacaklar. Nükleer ve savunma bilimimiz, suikaste uğrayacak ve geri döndürülebilecek değildir. Halkımız bu suikastin psikolojik operasyonlarından etkilenmediği gibi, bu günlerdeki davranışlarında da gösterdiği gibi, milli çıkarlarımıza bağlılık çerçevesinde gerçek düşmanlarına karşı daha akıllı ve daha birlik olduklarını ortaya koydular' diye belirtti.

Düşmanların bu suikastle toplumun psikolojik huzurunu bozmak, halkı hayal kırıklığına uğratmak, azami baskı politikasını başarılı kılmak, İran'ın stratejisinde kafa karışıklığı yaratmak ve onları düşman sahasında oynatmay zorlamak ve nihayet bölgenin güvenliğini ile huzurunu bozmak gibi hedeflere ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Rabii, 'İran halkının bu suikaste "kalite, boyutlar, zaman ve mekan" dahil kesin yanıt hakkı saklıdır' diye ekledi.

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