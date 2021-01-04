Zarif: Yüzde 20 uranyum zenginleştirmeyi yeniden başladık

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ İslami Şura Meclisi Kanunu çerçevesinde İran yüzde 20 uranyum zenginleştirme faaliyetine başlamıştır ve bu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna (UAEK) da bildirilmiştir. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Bizim telafi mahiyetindeki yaptıklarımız Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) 36. Maddesi çerçevesindedir ve KOEP’in birkaç diğer üyesinin yıllardan beri taahhütlerini yerine getirmemeleri sonrası yapılmıştır. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın aldığı tedbirlerin tüm tarafların taahhütlerine bağlı olmaları durumunda tam olarak geri döndürülecek tedbirler olduğunu söyledi.

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2012