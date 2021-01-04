4 Oca 2021 15:45
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Bu yılın ilk yedi ayında 40 milyon dolarlık giyim ihracatı yapıldı

Bu yılın ilk yedi ayında 40 milyon dolarlık giyim ihracatı yapıldı

Tahran, İRNA- İran Tekstil ve Konfeksiyon Üretim ve İhracat Birliği Başkan Yardımcısı Mecid Nami, bu yılın ilk 7 ayında (20 Mart-21 Ekim 2020 arası) İran'dan yurt dışına 40 milyon doların üzerinde hazır giyim ihracatı yapıldığını söyledi.

Büyük bir hacme sahip olan ihracatın bir diğer kısmının da gayri resmi olarak yapıldığına değinen Nami, son iki yılda yabancı hazır giyim markalarının ülkeden ayrıldığını ve hükümetin konfeksiyon ithalatını yasaklama kararının İranlı tekstilciler için büyük bir fırsat sağladığını belirtti.

Nami, 'Artık tüm üreticiler yılın son günleri ve bayram gecesi için tam kapasite üretim yapıyor ve durumu iyileştirmeyi umuyor' diye ekledi.

Hazır giyim endüstrisindeki uzmanlar, yıl sonuna kadar bu ürünlerin ihracatında %30'luk bir büyüme öngörüyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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