Bu yılın ilk yedi ayında 40 milyon dolarlık giyim ihracatı yapıldı

Büyük bir hacme sahip olan ihracatın bir diğer kısmının da gayri resmi olarak yapıldığına değinen Nami, son iki yılda yabancı hazır giyim markalarının ülkeden ayrıldığını ve hükümetin konfeksiyon ithalatını yasaklama kararının İranlı tekstilciler için büyük bir fırsat sağladığını belirtti.

Nami, 'Artık tüm üreticiler yılın son günleri ve bayram gecesi için tam kapasite üretim yapıyor ve durumu iyileştirmeyi umuyor' diye ekledi.

Hazır giyim endüstrisindeki uzmanlar, yıl sonuna kadar bu ürünlerin ihracatında %30'luk bir büyüme öngörüyor.

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