İran hazır giyim ihracatında %30 artış

Yılsonuna kadar hazır giyim ihracatında geçen yıla göre kesinlikle iyi bir büyüme yakalanacağını kaydeden Nami, 'Bu büyüme, ihracatçılar para transferinde zor bir durumla karşı karşıya kalırken sağlandı ve ayrıca ihracatın bir kısmı hiçbir yerde kayıtlı değil' dedi.

Nami, 'Irak, Afganistan ve Orta Asya gibi komşu ülkeler İran para birimi bazlı hazır giyim alarak yasal veya yasa dışı yollarla ülkelerine naklediyorlar. Bu aynı zamanda yerli üreticiye fayda sağlamayan bir ihracat türüdür' diye ekledi.

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