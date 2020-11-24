24 Kas 2020 12:17
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News Code: 84121763
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İran hazır giyim ihracatında %30 artış

İran hazır giyim ihracatında %30 artış

Tahran, İRNA- İran Tekstil ve Konfeksiyon Üretim ve İhracat Birliği Başkan Yardımcısı Mecid Nami, bu yılın ilk 5 ayında (20 Mart- 21 Ağustos 2020) 35 milyon dolarlık giyim ihracatı gerçekleştiğini açıklayarak, 'Yeni istatistikler henüz derlenmemiş olsa da, araştırmalar hazır giyim ihracatında bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk bir artış olduğunu gösteriyor' dedi.

Yılsonuna kadar hazır giyim ihracatında geçen yıla göre kesinlikle iyi bir büyüme yakalanacağını kaydeden Nami, 'Bu büyüme, ihracatçılar para transferinde zor bir durumla karşı karşıya kalırken sağlandı ve ayrıca ihracatın bir kısmı hiçbir yerde kayıtlı değil' dedi.

Nami, 'Irak, Afganistan ve Orta Asya gibi komşu ülkeler İran para birimi bazlı hazır giyim alarak yasal veya yasa dışı yollarla ülkelerine naklediyorlar. Bu aynı zamanda yerli üreticiye fayda sağlamayan bir ihracat türüdür' diye ekledi.

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