Gerekli mesajlar Washington'a açık ve şeffaf bir şekilde verilmiştir

ABD'nin bölgedeki hareketlerine atıfta bulunan Hatipzade, 'ABD'nin eylemleri, hareketleri ve bazı yaramazlıkları gözümüzden kaçmıyor ve istihbaratımız, güvenlik ve askeri kurumlarımız, ABD'nin bölge ve Irak'taki gizli görünen hareketlerinin tamamen farkında' diye kaydetti.

Washington'a gerekli mesajların çeşitli kanallardan açık ve şeffaf bir şekilde verildiğine değinen Hatipzade, 'Bölge ülkelerine de bu tür kışkırtmaların tuzağına düşmemeleri söylendi' değerlendirmesinde bulundu.

İsrail rejimi ajanları ve müttefiklerinin özellikle Irak'ta bazı bölgesel gerilimler yaratmadaki rolünü gördüklerini dile getiren Hatipzade, 'Onlar Amerikan askerlerinin kanıyla hedeflerine ulaşmaktan utanmıyorlar' ifadesini kullandı.

Hatipzade, 'Hareketleri yakından takip ediyoruz ve varlık ve çıkarlarımızı savunmak için ciddi, açık ve doğrudan tepki vereceğimizi duyurduk' diye ekledi.

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