İran, ABD’nin Fars Körfezindeki hareketleri ile ilgili BM Güvenlik Konseyine ikazda bulundu

BM Genel Kurul Başkanı ve BM Genel Sekreterine gönderilen mektupta, ABD’nin Fars Körfezi ve Umman Denizindeki askeri maceracılıklarının arttığı belirtildi.

Mektupta, ‘’ ABD bölgeye gelişmiş silahlar göndermenin yanında son birkaç hafta içince bazı stratejik bombardman uçaklarını uçurtmak gibi askeri bazı tahrikler yapmaktadır. ‘’ ifadesi yer aldı.

Mektupta bu hareketliliğin yanında ABD yetkililerinin İran aleyhinde sahte ve tahrik edici ithamlarına devam ettiği ve bunların da bu hassas bölgenin güvenlik çevresinin daha gergin hale getirdiği ifade edildi.

Mektupta, bu savaş yanlısı eylemlerin kontrol edilmemesi durumunda gerginliğin artacağı ve bunun da sorumluluğunun ABD’ye ait olacağı ifade edildi.

İran’ın çatışma peşinde olmadığı ifade edilen mektupta, ‘’ İran’ın kendi halkını, güvenliği toprak bütünlüğünü ve hayati menfaatlerini korumak için azmi açıktır ve İran’ın her hangi bir zorbalığı yanıt vereceği göz ardı edilmemeli. ‘’ dedi.

Mektupta, bu maceracılığın BM bildirgesi ve hedefleri ile tyers olduğu ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi etkileri olacağı ifade edilerek, Güvenlik Konseyinden beklentinin ABD’yi uluslararası kurallar ve hukuka bağlı kılması olduğu ifade edildi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012