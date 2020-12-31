31 Ara 2020 19:44
Journalist ID: 1942
News Code: 84168987
0 Persons

Zarif: İran savaş peşinde değildir fakat çık şekilde hayati menfatlrini savunur

Zarif: İran savaş peşinde değildir fakat çık şekilde hayati menfatlrini savunur

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın savaş peşinde olmadığını fakat açık ve direkt olarak halkını, güvenliğini ve hayati menfaatlerini koruyacağını söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Amerika’da korona ile mücadele yerine, Trump ve yandaşları yılda milyarlarca dolar B52 uçakları ve savaş gemilerini bölgelerine göndermek için harcamaktalar. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Irak’tan gelen bilgiler bir savaş çıkarmak için bahaneler üretilmesi yönündedir. İran savaş peşinde değildir fakat direk ve en direkt olarak halkını, güvenliği ve hayati menfaatlerini savunacaktır. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 2 =