Zarif: İran savaş peşinde değildir fakat çık şekilde hayati menfatlrini savunur

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Amerika’da korona ile mücadele yerine, Trump ve yandaşları yılda milyarlarca dolar B52 uçakları ve savaş gemilerini bölgelerine göndermek için harcamaktalar. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’ Irak’tan gelen bilgiler bir savaş çıkarmak için bahaneler üretilmesi yönündedir. İran savaş peşinde değildir fakat direk ve en direkt olarak halkını, güvenliği ve hayati menfaatlerini savunacaktır. ‘’ dedi.

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2012