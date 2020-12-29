Bölge, kural tanımaz ABD rejiminin müdahalelerinden yeterince acı çekmiştir

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, 'ABD, General Süleymani'yi korkakça terör ederek, büyük bir hata yaptı. Irak Parlamentosu milletvekillerinin Amerikan askerlerinin bu ülkeden çıkarılmasına yönelik aldığı karar, bu şer dolu varlığın bölgemizde sona ermesinin başlangıcıdır' mesajını paylaştı.

Bakanlık, 'Bölgemiz, kural tanımaz ABD rejiminin müdahalelerinden yeterince acı çekmiştir' diye ekledi.

Şehit General Kasım Soleimani, 3 Ocak 2020'da Bağdat havaalanına geldiğinde Amerikan insansız hava araçları tarafından Irak Haşd Şabi Örgütü Lideri Ebumehdi el-Mühendis ve yol arkadaşları ile birlikte şehit edildi.

Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini açıkladı.

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