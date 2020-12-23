İran ile Azerbaycan arasında hidroelektrik santrallerin inşasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdekaniyan, 'Artık bu projeyle ilgili mali tartışmalar tamamen şeffaf hale geldi. Bu iki santralin inşası İran ve Azerbaycan için birçok fayda sağlayacaktır' dedi.

Hüdaferin Barajı'nı Aras sınır nehri konusunda 20 yıl önce faaliyete geçen büyük projelerden biri olarak değerlendiren Erdekaniyan, 'Hüdaferin, Aras sınır nehri üzerinde yaklaşık 1 milyar 600 milyon metreküp suya ulaşabilen önemli bir barajdır. Barajın üst ve alt tarafında bu barajdan beslenen önemli araziler vardır. Barajın inşasından önce arazisi yaklaşık 75 bin hektarken barajın inşasından sonra 42 bin hektar daha sudan beslenecek' diye konuştu.

Toplam arazi alanının 120 bin hektar olduğunu kaydeden Erdekaniyan, 'Bu arazilere ek olarak 280 MW kapasiteli iki hidroelektrik santrali de gündemdedir. Bunlar elektrik üretebilir. Dört yıl önce İran ile Azerbaycan arasında barajın tamamlanması ve İslami Şura Meclisi tarafından da onaylanan elektrik santralleri ve operasyonun görüşülmesi için bir anlaşma imzalandı" ifadesini kullandı.

Erdekaniyan, 'Dün Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve bu ülkenin Enerji Bakanı'nın ziyaretinde gece geç saatlere kadar görüşmeler yapıldı ve anlaşmaya vardık' diye ekledi.

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