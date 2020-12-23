Vaizi: İran-Azerbaycan sınırı her zaman barış ve dostluk sınırı olmuştur

Tahran'da resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vaizi, Azerbaycanlı yetkili ile görüşmeyi yapıcı ve olumlu olarak nitelendirerek, 'Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmanın sona ermesinden sonra bölgede yeni koşullar yaratıldı, bu nedenle aralamızdaki meseleleri tartışmak gerekiyordu' dedi.

Vaizi, İran sınırını barış ve dostluk sınırı olarak nitelendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sözlerine değinerek, 'İran da Azerbaycan ile olan sınırını barış, dostluk ve kardeşliğin sınırı olarak görüyor. Bugün bölge ülkeleri arasındaki dostlukları derinleştirmenin zamanıdır ve İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki üçlü görüşme ve İran, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki beşli görüşme dahil olmak üzere çok taraflı görüşmeler yapmanın bölge ülkeleri arasındaki olası yanlış anlamaları çözebileceğine inanıyoruz' diye belirtti.

Bu toplantıda, 16 Ocak 2021'de iki ülke arasındaki Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı yapmayı kararlaştırdıklarına dikkati çeken Vaizi, 'Ayrıca ikili işbirliği ve özellikle de ortak demiryolu projelerinin uygulanmasının hızlandırılması ve baraj ve enerji santrallerinin inşasından bahsettik' ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin bir gün bile durmadığına işaret eden Vaizi, 'İki ülke, tercihli ticaret anlaşmaları yapma konusunda da iyi ilerleme kaydetti. İki ülke bir otobüs, tır ve traktör fabrikası inşa etmeye ilişkin de iyi şekilde mutabık kaldı' diye belirtti.

İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde genişletilmesi yönünde bir siyasi irade olduğunun altını çizen Vaizi, 'İki ülkenin cumhurbaşkanlarının son 7 yılda 13 kez görüşmesi, İran ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin güzel bir işaretidir'diye ekledi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de İran'a ilkeli ve yapıcı desteği ve duruşundan ötürü teşekkür ederek, 'İki ülkenin cumhurbaşkanları son 7 yılda ikili ilişkileri en üst düzeye çıkardı' dedi.