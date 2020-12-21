İranlı işadamları Azerbaycan ile ticari bağlarını geliştirmek istiyor

İRNA'ya konuşan Hasan İntizar, Pazartesi günü IRNA ile yaptığı röportajda, İran'ın Azerbaycan ilinde Azerbaycan'ın farklı bölgelerinin yeniden inşa edilmesi ve kalkınmasına katkıda bulunma konusunda büyük bir kapasite olduğunu söyledi.

İki ülkenin resmi görüşmelerinde esnaf ve işadamlarının bulunmasının ekonomik hedeflerin ilerlemesinde çok önemli bir rol oynadığını belirten İntizar, hükümetin Azerbaycan ile ekonomik işbirliği yolunu sağlaması gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin kültürel bağlarına da değinen İntizar, 'Bu ortak payda, Azerbaycan ile İran arasındaki yeniden yapılanma ve ekonomik ilişkilerde iyi bir başlangıç noktası olabilir' dedi.

İran'ın Azerbaycan pazarındaki küçük payını eleştiren İntizar, 'Güçlü ve yetenekli bir ülke olarak İran, bölgedeki ekonomik ilişkilerin ön saflarında yer almalıdır' diye ekledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı da son İran ziyaretinde, Azerbaycan'ın İran ile olan sınırlarının dostluk ve kalkınmanın sınırı olduğunu ve bu sınırların canlanmasının iki ülke için yeni işbirliği projeleri yaratabileceğine inandıklarını ifade etmişti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Azerbaycan'daki sınırlarının uzunluğu yaklaşık 967 km'dir; İlin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile kuzeyden Aras Nehri üzerinden 149 km su sınırı vardır.

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