Erdebil ve Karabağ'ın yeniden inşasına katılma fırsatları

Erdebil ili, Azerbaycan ile 380 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor. Karabağ çatışması sırasında tamamen yıkılan ve büyük bir yeniden inşa ihtiyacı duyulan Cebrail, Füzuli, Kubatlı ve Zengilan gibi bölgelerle ortak sınırı İran'ın bazı illeri, teknik ve mühendislik şirketlerinin yanı sıra İranlı uzman güçlerin bu alanların yeniden inşasına aktif olarak katılmaları için iyi bir fırsat sağladı.

Birkaç gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, komşu ve dost ülkeleri Karabağ'ın yeniden inşasına katılmaya davet etti. İlham Aliyev, 'Karabağ'da Ermeni güçlerinin işgal ettiği Ağdam, Füzuli, Cebrail, Zengilan ve Kubatlı şehirleri de dahil olmak üzere birçok bölge tamamen yıkıldı, kapsamlı bir yeniden yapılanma ve inşaat çalışmaları sürüyor. Azerbaycanlı firmaların yanı sıra dost ülkelerden firmaları da bu işi yapmaya davet ediyoruz' dedi.

Bu çağrı Erdebil iline Karabağ savaşından etkilenen bölgelere yakınlık, yetenekli bir teknik güce sahip olma, ortak bir kültür ve dili paylaşma, inşaat ürünleri ve yol alanında uygun ürünler, yerleşim yerlerinin yeniden inşası, fabrika inşaatı ve tarımsal kalkınma gibi deneyime sahip olmasından dolayı iyi bir fırsat doğurdu.

Uzmanlar, hammadde temini maliyeti, vasıflı ve yarı vasıflı işçilik ve ucuz teknik bilgi sağlayan Erdebil'in Azerbaycan'ın savaşın etkilediği bölgelerine yakın olmasının yanı sıra ortak işbirliği tarihinin olduğuna inanıyor. Bunlar Erdebil ilinin bulundurduğu avantajların bazılarıdır. Ayrıca özel şirketler ve bu ilin yürütme organları, deprem ve doğal afetlerden zarar gören alanların yeniden inşası ve komşu ülkedeki sanayi birimlerinin yeniden canlandırılması konusunda faydalı deneyimler kazanmışlardır.

Azerbaycan'ın Karabağ savaşından etkilenen bölgelerin yeniden inşası için yabancı şirketlerin kabulüne yönelik herhangi bir pratik adım atılmamış olmasına rağmen, İran’ın çeşitli yerlerinde, özellikle Erdebil ilinde özel sektör Karabağ'ın imar sürecine katılmaya hazırlanıyor.

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