İran'ın Karabağ'ın yeniden inşası için avantajları

İran Ticaret Odası üyesi Yahya Al-i İshak, bugünkü İran gazetesinde yazdığı bir yazıda 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı "dost ülkelerden" Karabağ'ın yeniden inşasında aktif rol almalarını istedi. Azerbaycan ile dostane ilişkileri olan ülkeler arasında İran, Karabağ'ın yeniden inşası için en büyük avantajlara sahiptir. İranlı şirket ve müteahhitler donanım, yazılım ve insan gücü alanında, savaş sonrası ülkenin yeniden yapılanması ve modernizasyonu konusunda deneyime sahiptir' ifadesini kullandı.

Yazının devamı şu şekildedir:

İran'ın yurtdışındaki kalkınma faaliyetlerinin çok iyi etkileri oldu. İranlı şirketler Irak, Pakistan, Venezuela, Sri Lanka, Suriye ve diğer birçok ülkede büyük projeler gerçekleştirdi veya gerçekleştirmeye devam ediyor.

Daha da önemlisi, bilimsel yeteneği yüksek insan gücümüz, bilimsel ve teknik olarak bölge seviyesinin üzerinde ve dünyadaki birçok ülkeden üstündür. Donanım tesisleri açısından inşaat ve yol yapım makineleri, barajlar vb. savaş zamanı ekipmanlarımız var ve yurt içinde çeşitli projeler hayata geçirdik.

Bu yıllarda yerel uzmanlar tarafından ülkede en az 40 baraj inşa edildi. Yol yapım projelerinde, demiryolu geliştirme, liman geliştirme ve inşaatta İran'ın yurt dışına ihtiyacı yoktur ve tüm altyapı projeleri, İran'ın yüksek oranda makine ve teçhizatıyla yerli insan gücüne dayanarak ülkede uygulanmaktadır.

Öte yandan mezunlarımızın hem teknik avantajları hem de deneyimleri var. İran'ın Karabağ'ın yeniden inşasında güçlü varlık göstermesi için bir diğer avantajı da, lojistik ve ulaşım açısından büyük bir avantaj olan Azerbaycan'a yakınlığıdır. İki ülkenin yakınlığı, ekipman ve insan gücünün mümkün olan en düşük maliyetle transferini mümkün kılıyor. İki ülkenin de birbirleriyle yüksek tanıdıklığı var.

İran'ın Karabağ'ın yeniden inşası, modernizasyonu ve kalkınması için kesinlikle teknik bir sorunu yok. Böylelikle Karabağ'ın İranlı uzmanlar, şirketler ve müteahhitler tarafından yeniden inşası için zemin hazır hale geldi. Öte yandan, inşaat ve geliştirme şirketlerinde yüksek bir boş kapasitemiz mevcut. Tesislerimizin birçoğu şu anda boş kapasite ve serbest kaynaklara sahip.

Dolayısıyla Karabağ'ı ekonomik nedenlerle, daha fazla tanıdıklık, iki ülke arasındaki yakınlık vb. için İranlı şirketleri ve müteahhitleri yeniden inşa etmek için kullanmanın Azerbaycan'ın çıkarına olduğu söylenebilir. Bu, aynı zamanda İran'ın da çıkarına çünkü Azerbaycan'ın yeniden inşasında kullanabileceğimiz fırsatlarımız ve kapasitelerimiz var. Altyapı geliştirmede uzman gücümüz ile geliştirme aşamasında olan teknoloji, prosedür ve modellerimiz mevcut.

Daha da önemlisi İran, inşaat malzemeleri, çimento, çelik, inşaat demiri, alüminyum ve daha birçok malın üreticisi. Bu nedenle İran'ın Azerbaycan'ın yeniden inşası için varlığı bu ülke için daha düşük bir maliyet demektir. İran aynı zamanda ağır ve hafif taşıt üreticisidir. İranlı şirketler ve müteahhitler doğrama, üst yapı ve altyapı açısından bölgede benzersizdir.

Tabii ki İran şirketleri, hem bağımsız olarak hem de konsorsiyum veya halihazırda yakın bir şekilde çalışmış olan diğer ülkelerle ortaklıklar şeklinde Karabağ'ın yeniden inşasına katılabilir. Karabağ'ın yeniden inşası İranlı şirketler için bir fırsat, çünkü yurt dışında daha fazla tecrübemiz olursa onu yurt içinde kullanabiliriz ve bu fırsat Azerbaycan için birkaç kat olacaktır'.

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