İran, Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Gürcistan'ın evsahipliğinde düzenlenen Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nın son gününde Millilerimiz, Rusya'yı geride bırakarak göz kamaştırıcı bir parlaklıkla dünyada üçüncü oldu.

10 yaş altı serbest kategoride Milli oyuncumuz Sina Muvahhid, Çekyalı rakibi 2361 puanlı Vaclav Fink ile berabere kaldıktan sonra tamamlayıcı maçlarda dişli rakibini yenmeyi başararak altın madalya sahibi oldu.

16 yaş altı serbest stil kategorisinde, yarışmaların finallerine parlak oyunlarla ulaşan Emir Rıza Purağabala, altın madalya için 2421 reytingli Alman Fredrik Swan'la karşı karşıya geldiği maçta 2-0'lık mağlubiyetle ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Ülkemizin bir diğer temsilcisi Mehdi Gulami Orimi, İtalya'dan 2483 reytingli rancisco Sonis ile hızlı maçta beraberlikten sonra tamamlayıcı maçta yenilerek dünya dördüncüsü oldu.

Mehrdad Erdeşi'nin teknik direktörlüğü ile maçlara katılan Millilerimiz, 114 ülkeden 1380 satranççı arasına parlayarak ABD ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

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