İranlı satranççı Asya 10 Yaş Altı Kadınlar Satranç Yarışması'nda şampiyon oldu

Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nin Gürcistan tarafından çevrim içi olarak düzenlendiğini ifade eden Nuri, Kazvinli Muhammedi'nin Asya etap yarışmalarının son gününde rakibini yenerek değerli bir altın madalya elde etmeyi başardığını dile getirdi.

Muhammedi'nin İran ve Kazvin sporu için değerli bir onur olan bu zaferi elde ettiğini ve Dünya Gençler Şampiyonalarına katılma hakkını kazandığını kaydeden Nuri, 'İran Milli Genç Takımı Baş Antrenörü ve kaptanı FIDE'nin kıdemli koçu ve uluslararası satranç üstadı Mehrdad Erdeşi, bu müsabakalarda milli takıma antrenörlük yaptı' diye ekledi.

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