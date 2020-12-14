İranlı satranççılar Dünya Şampiyonası'nın 6 kotasını kazandılar

Dünya 16 Yaş Altı Şampiyonası Asya elemelerinin son günü, Gürcistan'ın ev sahipliğinde çevrimi olarak gerçekleştirildi ve sonunda İranlı gençler 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Bu sonuçlarla İranlı satranççılar Dünya 16 Yaş Altı Satrabö Şampiyonası'na 6 kotayı garantiledi.

10 yaş altı erkekler kategorisinde Sina Movahed altın madalya kazandı. Ayrıca 10 yaş altı kızlar kategorisinde Melika Muhammedi rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

16 yaş altı erkeklerde ise Emir Rıza Purağabala gümüş madalya kazanırken, Seher Masumi ve Berdiya Danişver 14 yaş altı grupta bronz, 18 yaş altı kategoride ise Mehdi Gulami bronz madalya kazandı.

FIDE baş antrenörü ve uluslararası profesör Mehrdad Erdeşi bu yarışmalarda baş antrenör olarak yer aldı.

Dünya Gençler Şampiyonası 19-23 Aralık tarihleri ​​arasında yapılacak ve İran milli gençlik takımı, 6 madalya kazanarak bu yarışmalarda etkin şekilde varlık gösterecek.