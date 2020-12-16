İranlı satranç oyuncusu Asya öğrenciler arasında birinci oldu

Bugün yapılan 4, 5 ve 6. Kademe karşılaşmalarında İranlı kadın oyuncu iki zafer ve bir beraberlikle puanını 5.5 olarak tespit etti ve karşılaşmaların birinci sırasında yer aldı.

Bugün yapılan karşılaşmalarda Vesal Hamedi iya, Niki Nader Niya ve Kimya Gazi Şerif de başarılı oyunlar sergilediler ve rekabetlerin ikinci gününde İran takımı Moğolistan ve Endonezya sonrası üçüncü sırada yer aldı.

Online olarak düzenlenen rekabetler yarın devam edecektir.

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2012