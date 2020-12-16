16 Ara 2020 18:43
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News Code: 84151037
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İranlı satranç oyuncusu Asya öğrenciler arasında birinci oldu

İranlı satranç oyuncusu Asya öğrenciler arasında birinci oldu

Tahran, IRNA- Asya Üniversiteleri Kadınlar Satranç Karşılaşmalarının ikinci gününde İranlı Kiyana Arap birinci olarak günü kapatmayı başardı.

Bugün yapılan 4, 5 ve 6. Kademe karşılaşmalarında İranlı kadın oyuncu iki zafer ve bir beraberlikle puanını 5.5 olarak tespit etti ve karşılaşmaların birinci sırasında yer aldı.

Bugün yapılan karşılaşmalarda Vesal Hamedi iya, Niki Nader Niya ve Kimya Gazi Şerif de başarılı oyunlar sergilediler ve rekabetlerin ikinci gününde İran takımı Moğolistan ve Endonezya sonrası üçüncü sırada yer aldı.

Online olarak düzenlenen rekabetler yarın devam edecektir.

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