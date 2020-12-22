Camia el-Mustafa'ya yaptırım uygulamak Amerikan sicilindeki bir başka utançtır

Ayetullah Arafi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Camia el-Mustafa ülkenin en büyük ilahiyat kurumlarından biri ve birçok önemli uluslararası kuruma üyeliği olan en prestijli uluslararası üniversitelerden biri olarak saygın yurt içi ve yurt dışı merkezleri ve üniversiteleri ile imzaladığı onlarca anlaşma ile bugün, on yıllarca süren takdire şayan çabaların ardından İslami ilim, eğitim ve araştırma ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş ve her zaman uzman ağırlıklı, akılcılık ve ölçülülük sembolü olmuş ve binlerce değerli ve onurlu mezunu insanlık alemine sunmuştur..

İnsanlığa, ilerlemeye, adalete ve hakikat arayışına hizmet eden böylesi bir uluslararası bilimsel koleksiyonun yaptırım listesine dahil edilmesi, her zamankinden daha çok, baskıcı ABD'nin küstahlığının, tahakkümünün ve saldırganlığının bir işaretidir. Dünyada, özellikle Müslüman ülkelerde kan dökülmesi, savaşa tahrik, uluslara ihanet, gerici ve otoriter rejimlerin savunulması, bilim elit ve alimlerinin öldürülmesi, milyonlarca masum insanın öldürülmesinden sorumlu zalim ABD devletinden tabi bundan başka beklenti olamaz.

Bu mantıksız, zalimce ve insanlık dışı eylemi kınarken, bu ambargonun, İran'a karşı diğer yaptırımlar gibi hiçbir hedefe ulaşmayacağını ve utançla sonuçlanacağını ve ABD'nin ve uluslararası Siyonizmin düşüşünü hızlandıracağın kanısındayız.

İlahiyatçılar, Camia El-Mustafa ve ülkenin tüm ilim ve kültür kurumları, bilimsel zirvelere ulaşmak, bilgi sınırlarını aşmak ve yeni bir İslam'ın gerçekleşmesine öncülük etmek için zor yollara ulaşmak konusunda her zamankinden daha kararlı olacak. İslam Cumhuriyeti sistemi, tüm yaptırımların ve engellerin üstesinden gelmeyi ve değerli ve şanlı bir uluslararası konuma ulaşmayı umuyor.

ABD Hazine Bakanlığı 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun yanı sıra Uluslararası Cami el-Mustafa Üniversitesi'nin yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish