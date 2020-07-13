Mustafa (s.a.) 2021 Ödülü adaylık başvurusu başladı

Mustafa (s.a.) Bilim ve Teknoloji Vakfı, Mustafa (s.a.) Ödülü Töreni'ni bilim ve teknolojinin çeşitli dallarında çarpıcı kazanımları olan İslam dünyasının en üstün araştırmacı ve bilim insanlarını tanıtıp onurlandırmak adına her iki yılda bir düzenlemektedir.

Mustafa (s.a.) Ödülü bilişim ve iletişim teknolojisi, biyoteknoloji ve tıp, nano bilim ve teknolojisi ile diğer bilim ve teknoloji alanları olmak üzere dört kategoride verilmektedir. Bu dönemin ödül kazanacaklarının adı, Kasım 2021'de düzenlenecek törenle duyurulacak.

Mustafa (s.a.) Ödülü Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bu ödüle başvuruda bulunmanın şartı, 57 İslami ülkeden birinin vatandaşı olmaktır. Ancak yaş, cinsiyet veya din sınırlaması yoktur. Ödülü kazanacaklara 500'er bin dolar verilecek.

Mustafa (s.a.) Ödülü başvuru tarihi 31 Ağustos 2020 olarak açıklandı. Ayrıca başvuru ile ilgili www.mustafaprize.org sitesine başvurulabilir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish