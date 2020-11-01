Tahran Danişmend Parkı'na İslam dünyasından beş bilim adamının heykelleri yerleştirildi

Etkinliğe Mustafa Vakfı yöneticisi ve bazı İranlı bilim adamları katıldı.

Tahran Danişmend Parkı, UNESCO Bölge Ofisi, Ulusal Elit Vakfı ve İran İslam Cumhuriyeti Bilimler Akademisi işbirliğiyle, bilim adamlarının uluslararası arenada çeşitli bilim ve teknoloji alanlarındaki çabalarının tanınması amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. .

Daneşmend Parkı'nın kararına göre bugün Üçüncü Mustafa Ödülü'nü kazanan beş kişinin heykeli bu parka hazırlanarak yerleştirildi.

Türkiye'den Prof. Uğur Şahin, heykeli bu parka yerleştirilecek bilim adamı olarak korona aşısı konusundaki çalışmaları nedeniyle törene katılamadı.

Bugün Pazar günü, aynı projeyle bağlantılı olarak, aralarında Prof. Uğur Şahin, Dr. Ali Ham Hüseyni, Dr. Ümran İnan, Dr. Hüseyin Baharvand ve Dr. Muhammad Abdulahad'ın da bulunduğu İslam dünyasından 5 bilim adamının heykelleri parka dikildi.