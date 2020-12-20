Erkek voleybolda Dünya MVP'si İranlı voleybolcu, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

DHA'da yer alan habere göre, 2011'de İran Milli Takımı'na davet edilen 2.02'lik Emir Gafur, İran'ın açılış altın madalyası kazandığı Asya Şampiyonası'na katıldı. İranlı milli voleybolcu, Julio Velasco'nun davetiyle 2012 Yaz Olimpiyatları hazırlıklarında yer aldı.

2013 yılında İran'ın 2'nci altın madalyasını aldığı Asya Şampiyonası'nda yer alan Gafur, turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. Rio 2016 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele eden Gafur, İran'ın 2017 FIVB Voleybol Büyük Erkekler Dünya Şampiyonlar Kupası'nda bronz madalya kazanmasına ve 90 puanla İran'ın en skorer ismi olmasına yardım etti.

Asya'nın en iyi servis atan ismi unvanını alan Amir Gafur, 2019 yılında İtalya takımı Cucine Lebe Civitanova ile dünya şampiyonluğu ve İtalya şampiyonluğu yaşadı.

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