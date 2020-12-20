ABD'li gazeteci: İran-Venezuela dayanışması ABD yaptırımlarını vurdu

İRNA'ya röportaj veren Sterling, İran'ın Venezela hükümetine teknik ve mühendislik yardımının devam ettirilmesinin ve bu ülkeye yakıt gönderilmesinin ABD'nin Venezuelalıların yaşamları üzerindeki yaptırım baskısını azaltmada önemli bir etkisi olduğunu ifade etti.

Trump yönetimini, Venezuela'ya yapılan İran petrol ihracatı üzerinde korsanlık yapmakla suçlayan Sterling, 'Yaklaşık 6 ay önce, İran, benzin tedarik etmek için Venezuela'ya birkaç tanker gönderdi, bu çok yardımcı oldu. Ancak petrol tankerleri, ABD hükümeti tarafından ele geçirildi ve Teksas'taki açık artırmada satıldı. Bu uluslararası hukuka aykırı ve tam bir korsanlıktı' diye belirtti.

İran'ın Venezuela'ya akaryakıt ile mühendislik ve teknik ihracatı ile ilgili çalışmalarına değinen Amerikan gazeteci, 'İran'ın yeni petrol tankerleri Venezuela'ya gidiyor ve bu konuda gerilimi tekrar göreceğiz gibi görünüyor, ancak şüphesiz İran'ın Venezuela halkına verdiği bu destek çok önemli ve değerlidir' diye ekledi.

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