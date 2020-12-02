İran, uluslararası camianın tek taraflı zorba eylemler karşısında birleşmesinni istedi

Garipabadi, ‘’ Korona çerçevesinde tek taraflı zorba hareketler’’ isimli toplantıda yaptığı konuşmada, bu konuyu belirtti.

Toplantı İran, Küba ve Venezuela tarafından video konferans yöntemiyle düzenlendi ve 38 ülke katıldı.

Garipabadi konuşmasında son yılların özelliklerinden birinin ABD gibi birkaç ülkenin kendi politikaları hedefleri çerçevesinde hedef ülkelere uyguladıkları zorba ve tek taraflı uygulamalar olduğunu belirterek, bu uygulamaların zarar gören ülkelerin egemenlik haklarını zedelediğini söyledi.

İran’ın bu eylemlerden zarar gören ülkelerden olduğunu ifade eden Garipabadi, korona’nın dünyada yaygınlaşması ile bu durumun uygulandığı ülkelerde zorluklara sebep olduğunu söyledi.

ABD’nin zorba eylemlerinin korona ile mücadelede kapasiteleri zayıfladığını ifade eden Garipabadi, bu insanlık dışı uygulamaların İran vatandaşları ve diğer milletlerin sağlıklarını uyguladıklarını söyledi.

İran’ın tüm çabası ile virüsün yayılmasını engellemek için harcadığını ifade eden Garipabadi, ABD’nin zorbalıklarının İran’ın ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşmasını engellediğini söyledi.

Gaipabadi, İranlı bilim insanı Şehit Fahrizade’nin terörüne işaretle, ‘’ İran, ABD ambargosu altındayken bilim insani şehit Fahrizade’nin teröre kurban verdi. BU terör tüm uluslararası hukuk, insan hakları ve BM bildirgesine aykırıdır’’ dedi.

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2012