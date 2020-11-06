Venezuela Dışişleri Bakanı: Venezuela milleti, İran’a aşkla bağlıdır

Areasa Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Venezuela milleti zor dönemlerd bize yardım eden İran devleti milletinin birlikteliği ve cesaretinden dolayı şükrandan çok aşkla bağlıdı. ‘’ dedi.

Karakas’ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Nikolas Madoro ve Yardımcısı Bayan Delsi Rodrigez ile görüştü.

Zarif, daha önce de Dışişleri Bakanı Khorkhe Aresa ile de genniş kapsamlı bir görüşme yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Samuel Robinson düşünce kuruluşunda ‘’ Şekillenmekte olan yeni dünya düzenini savunan İran ve Veezuela’’ isimli toplantısında bir konuşma yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012