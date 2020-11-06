Zarif, Venezula Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı ile görüştü

Zarif, Madoro ile görüşmesinde Venezuela Cumhurbaşkanı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Zarif, bayan Rorigez ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarını masaya yatırdı.

Zarif, daha önce de Dışişleri Bakanı Khorkhe Aresa ile de geniş kapsamlı bir görüşme yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Samuel Robinson düşünce kuruluşunda ‘’ Şekillenmekte olan yeni dünya düzenini savunan İran ve Venezuela’’ isimli toplantısında bir konuşma yaptı.

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2012