6 Kas 2020 11:27
Journalist ID: 1942
News Code: 84100458
0 Persons

Zarif, Venezula Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı ile görüştü

Zarif, Venezula Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı ile görüştü

Tahran, IRNA- Karakas’ta temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Nikolas Madoro ve Yardımcısı Bayan Delsi Rodrigez ile görüştü.

Zarif, Madoro ile görüşmesinde Venezuela Cumhurbaşkanı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Zarif, bayan Rorigez ile görüşmesinde de iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarını masaya yatırdı.

Zarif, daha önce de Dışişleri Bakanı Khorkhe Aresa ile de geniş kapsamlı  bir görüşme yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Samuel Robinson düşünce kuruluşunda ‘’ Şekillenmekte olan yeni dünya düzenini savunan İran ve Venezuela’’ isimli toplantısında bir konuşma yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 13 =