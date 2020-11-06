Zarif: Batı dünyasının hegemonyası sona ermiştir

Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Khorkhe Aresa ile Karakas’ta düzenlenen ortak oturumda yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, Venezuela Cumhurbaşkanı Madoro’nun ABD’nin kendisinin çekilmesi ile ilgili çabasına değinerek Batı’nın hegemonyasının sona erdiğini söyledi.

Zarif, ABD’nin diğer ülkelere vatandaşlarının haklarını nasıl savunacaklarını gösteremez durumda olduğunu söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı da Tahran-Karakas ilişkilerinin zirvede olduğunu belirterek, Karakas yönetiminin gerekli gördüğü takdirde gelecekte İran’dan silah alabileceğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı da toplantıda Tahran-Karakas stratejik ilişkilerinin önemine değinerek, iki ülke stratejik bağlarının daha da sıkılaştırılmasına vurgu yaptı.

Areasa, ülksine uygulanan ambargolar döneminde İran’dan ülkesine benzin gönderilmesini iki ülke birlikteliğinin sembollerinden biri olduğunu belirterek, ülkesinin İran ambargolarında da bunu İran için yaptığını ve bundan dolayı iki ülke stratejik ilişkilerinin önem söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı, bugün bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde İran ile birlikte olduklarını söyledi.

Zarif, Latin Amerika ziyaretinin ilk ayağında Venezuela’yı ziyaret etmektedir.

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