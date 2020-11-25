Venezuela Dışişleri Bakanı: İran ile stratejik ilişkilerimizi güçlendireceğiz

İRNA'ya röportaj veren Arreaza, iki ülkenin mevcut hükümetleri döneminde Tahran-Karakas ilişkilerinin önemine değinerek, 'Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ABD'nin iki ülkeye yönelik yaptırımları sonucunda halklarımız için en önemli öncelik haline gelen belirli stratejik alanlara odaklanma ihtiyacını vurguladığına inanıyorum. Örneğin, enerji sektörü ile petrol üretimi ve mal ve gıda nakliyesi üzerinde doğrudan etkisi olan ABD yaptırımları bunlardan bazılarıdır' dedi..

İran ve Venezuela'nın tüm sorunlara ve saldırılara rağmen birleşebilmenin açık bir örneği olduğunu kaydeden Venezuelalı yetkili, 'Son yıllarda ikili ilişkilerimizin gelişmesine yol açan da budur ve daha da büyüyecektir. İran'ın akaryakıt taşıyan gemiler ve tankerler gönderme hareketi, ABD'ye ciddi bir meydan okuma olarak görülse de, bunun ötesine geçerek İran'ın kuşatma altındaki Venezuela'yla dayanışmasını gösterdi. Özellikle de halkımız on yıl önce Başkan Hugo Chavez yönetiminde İran milletiyle dayanışmalarını kanıtladılar' ifadesini kullandı..

Arreaza, 'Şimdi iki hükümetin tüm bakanlarının katılımıyla, geleceğe doğru büyük bir adım olacak ikili bir komisyon düzenlemeyi planlıyoruz' diye ekledi.