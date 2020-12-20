İranlılar yılın en uzun gecesinde sanal olarak bir araya gelecek

Çille (Yelda) Gecesi, İranlılar için her yıl ve her zaman aile ziyaretleri, yetişkinlerle bir araya gelme ve Hafız-ı Şirazi okuma gibi geleneklerle kutlanır, ancak bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle İranlılar bu geceyi farklı şekillerde kutlayacak.

Çille Gecesi, her yıl İslam'ın da öğretilerinden biri olan rahmet ve sevdikleriyle el sıkışmak ve ailenin büyüklerine saygı için bir bahane olsa da, bu yıl korona salgını birçok ailenin bu geceyi sadece kendi aile üyelerinin katıldığı ve akraba ve yakınları ziyaret geleneğinin önüne geçmesine neden olmuştur.

Yaşlıları onurlandırmak ve tanışmak için değerli bir fırsat olan Çille Gecesi, bu yıl farklı bir şekilde, sosyal ve sağlık protokollerine ve tavsiyelerine uyarak yapılacak. Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile sanal olarak gerçekleşebilecek bu törenler, sağlık tavsiyelerini takip ederken geçmişte olduğu gibi unutulmaz bir gecenin yaşanmasını sağlayabilir.

Pek çok İranlı haber röportajlarında doktorların ve hemşirelerin çabalarını takdir ettiklerini ifade ederek bir araya gelmekten vazgeçeceklerini Çille'yi bu gece sınırlı bir şekilde aile üyelerinin varlığıyla kutlayacağını açıkladı.

İran coğrafyasında yaklaşık 2 bin yıldır 21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan gece, Yelda Gecesi adıyla kutlanmaktadır. Bu gece yılın en uzun gecesi olarak günlerin kısalmasının son bulduğunun habercisidir.

Kökenlerini güneş tanrısı Mitra’nın doğumundan alan bu bayram, Süryani dilinden gelmektedir. İran’da son yıllara kadar Yelda Gecesi arifesinde nineler ve anneler eski dolaplarını karıştırarak el sanatlarını Yelda Sofarsı’nı bezemek için dışarı çıkarıyor ve evi süslüyorlardı. Bu adet binlerce yıldır İran sanatının örneklerini göstermek için bir fırsat sunmaktadır.



Bu gece nineler ve dedeler aile halkını kürsü denen bir masanın etrafında toplayarak çocuklara masal anlatırlardı. Sonbaharın son gecesi, yılın en uzun gecesi olan ve ertesi günden itibaren günlerin yeniden uzanmaya başlamasının habercisi sayılan Yelda Gecesi, İran’ın Türkler ve diğer etnikleri tarafından Çille Gecesi ile de anılır.



21 Aralık, Kuzey yarım küre için, yılın en uzun gecesi ve en kısa gününe sahiptir. Bu günü takip eden günlerde geceler kısalmaya, günler uzamaya başlar. 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süre olarak eşitlenir.

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