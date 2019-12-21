Reşt pazarında Çille (Yelda) Gecesi'nde hayat devam ediyor

Reşt, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan ilinin merkezi Reşt Çarşısı'nda Çille Gecesi nedeniyle halk çarşı pazara akın ederek, bu geceyi kutlamak için gerekli eşyayı almaya çalışıyor. Fotğrafçı: Mucataba Muhammedi