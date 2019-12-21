21 Ara 2019 20:49
Journalist ID: 2391
News Code: 83603184
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Reşt pazarında Çille (Yelda) Gecesi'nde hayat devam ediyor

Reşt, İRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan ilinin merkezi Reşt Çarşısı'nda Çille Gecesi nedeniyle halk çarşı pazara akın ederek, bu geceyi kutlamak için gerekli eşyayı almaya çalışıyor. Fotğrafçı: Mucataba Muhammedi

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